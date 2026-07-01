OPÉRATION ANVIL DRAGOON RÉSISTANCE SUD Gorges du Tarn Causses
mardi 14 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
OPÉRATION ANVIL DRAGOON RÉSISTANCE SUD
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Hommage au débarquement des forces alliées en Provence. Créativité comme acte de résistance, l’art est une arme de construction massive, la musique est l’âme des peuples !
Hommage au débarquement des forces alliées en Provence. Créativité comme acte de résistance, l’art est une arme de construction massive, la musique est l’âme des peuples ! La composition de RESISTANCE SUD s’inscrit dans un travail de mémoire. INVENTOR en trio compose un répertoire lié à diverses figures et évènements secrets de la Résistance dans les Hautes-Alpes, autour de l’établissement du premier maquis français la chaîne , notamment. Récits de la guerre secrète et portraits de résistants sont à la base de compositions cinématographiques . .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 32 67 07 96
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English :
A tribute to the Allied landing in Provence. Creativity as an act of resistance: art is a weapon of massive construction, and music is the soul of the people!
L’événement OPÉRATION ANVIL DRAGOON RÉSISTANCE SUD Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental
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