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Atelier manga Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Atelier manga Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage mercredi 5 août 2026.

Lieu : Cour intérieure de la mairie

Adresse : 20, boulevard de la Libération

Ville : 17340 Châtelaillon-Plage

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 5

Châtelaillon-Plage

Atelier manga

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Rendez-vous à La Malle d’Allionis le mercredi 5 août de 14h à 18h pour un après-midi créatif !
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53 

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English :

Join us at La Malle d’Allionis on Wednesday August 5 from 2pm to 6pm for a creative afternoon!

L’événement Atelier manga Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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