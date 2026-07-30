Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Frédérique Bernier présente à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage, une exposition de peintures à l’huile et à l’acrylique, inspirées par la lumière, les reflets et le mouvement de la mer, entre réalisme sensible et atmosphères lumineuses.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 78 31 95 frederiquebernier64@gmail.com

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English : Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot

At the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Frédérique Bernier is presenting an exhibition of oil and acrylic paintings inspired by the light, reflections, and movement of the sea, blending sensitive realism with luminous atmospheres.

L’événement Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage