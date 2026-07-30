Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
lundi 3 août 2026 · Rue Carnot · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Frédérique Bernier présente à l’espace Carnot de Châtelaillon-Plage, une exposition de peintures à l’huile et à l’acrylique, inspirées par la lumière, les reflets et le mouvement de la mer, entre réalisme sensible et atmosphères lumineuses.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 78 31 95 frederiquebernier64@gmail.com
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English : Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot
At the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Frédérique Bernier is presenting an exhibition of oil and acrylic paintings inspired by the light, reflections, and movement of the sea, blending sensitive realism with luminous atmospheres.
L’événement Frédérique Bernier expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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