Atelier Book Club chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage
samedi 1 août 2026 · Vagues et Chineries · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Atelier Book Club chez Vagues et Chineries
Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:30:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-29
Animé par Céline, profitez de cet atelier pour partager et échanger vos coups de cœur littéraires !
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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56 vaguesetchineries@gmail.com
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English : Book Club Workshop at Vagues et Chineries
Led by Céline, take advantage of this workshop to share and discuss your favorite books!
L’événement Atelier Book Club chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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