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AGENDA · Châtelaillon-Plage

Atelier Book Club chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage

samedi 1 août 2026 · Vagues et Chineries · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Vagues et Chineries
Adresse
127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Châtelaillon-Plage

Atelier Book Club chez Vagues et Chineries

Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:30:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-29

Animé par Céline, profitez de cet atelier pour partager et échanger vos coups de cœur littéraires !
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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56  vaguesetchineries@gmail.com

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English : Book Club Workshop at Vagues et Chineries

Led by Céline, take advantage of this workshop to share and discuss your favorite books!

L’événement Atelier Book Club chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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