Junior Lifeguard Tour Poste de secours Nord Poste de secours Nord Châtelaillon-Plage
mercredi 5 août 2026 · Poste de secours Nord · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Junior Lifeguard Tour Poste de secours Nord
Poste de secours Nord Plage principale de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Junior Lifeguard Tour, événement porté par l’Association Charentaise de Réanimation et de Secours ACRS, forme de nombreux sauveteurs et secouristes sur les territoires Rochefortais, Rochelais et de l’île de Ré ! Venez participer à cette journée !
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Poste de secours Nord Plage principale de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cd17acrs@gmail.com
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English : Junior Lifeguard Tour North Lifeguard Station
The Junior Lifeguard Tour, an event organized by the Charente Association for First Aid and Rescue (ACRS), trains many lifeguards and first responders in the Rochefort, La Rochelle, and Île de Ré areas! Come join us for this event!
L’événement Junior Lifeguard Tour Poste de secours Nord Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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