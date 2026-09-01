Atelier manuel / atelier créatif pot à crayons Pertuis
samedi 12 septembre 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Atelier manuel / atelier créatif pot à crayons
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h.
125 rue colbert. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Pour la rentrée, venez participer à notre atelier manuel pour créer des pots à crayons. Cet atelier créatif, ouvert aux grands et aux petits, vous permettra d’exprimer votre créativité pour réaliser des pots à vos couleurs.
5€ par personne pour le matériel
N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .
125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com
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English :
To kick off the new school year, come join our arts-and-crafts workshop to make pencil holders. This creative workshop, open to all ages, will let you express your creativity by making pencil holders in your favorite colors.
L’événement Atelier manuel / atelier créatif pot à crayons Pertuis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Pertuis
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