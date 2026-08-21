Atelier maquettes, Chapelle de Besanceuil, Bonnay-Saint-Ythaire

Informations pratiques

Atelier maquettes Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle de Besanceuil Saône-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir la chapelle et son architecture au travers de maquettes. Vous pourrez alors vous essayer à la construction d’arcs ou de voûtes. Par la manipulation, chacun pourra comprendre les enjeux de construction d’une église.

Puis avec la planche de bingo partez retrouver les éléments d’architecture dans la chapelle !

Chapelle de Besanceuil rue de la charité besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Bonnay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0674058343 https://chapelle.besanceuil.fr L’église Saint-Pierre de Besanceuil, située à Bonnay Saint Ythaire en Saône-et-Loire, est une ancienne chapelle castrale remontant probablement au Xe siècle. Les parties les plus anciennes sont la façade et le mur nord de la nef, construits en opus spicatum (appareil en épi), et l’abside est ornée de bandes lombardes caractéristiques de l’art roman primitif. De nombreuses fresques sont encore visibles , ainsi qu’une Littre funéraire bien conservée. Propriété de la Commune depuis 2025, L’animation est assurée par l’association des amis de la chapelle de besanceuil qui y organise diverses activités culturelles: Concerts, expositions…. A L’occasion des JP 2026, une exposition photographique sur le thème du patrimoine sera présentée Parking de préférence à coté du lavoir et monter à pied en direction du Chateau

Venez découvrir la chapelle et son architecture au travers de maquettes. Vous pourrez alors vous essayer à la construction d’arcs ou de voûtes. Par la manipulation, chacun pourra comprendre les de !…

© Pah Cluny Tournus