Cherré-Au

Atelier Marche respirée

Domaine du Haut Buisson à Cherré Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 11:00:00

Date(s) :

2026-06-17

1h30 pour souffler et retrouver une belle vitalité .

Domaine du Haut Buisson à Cherré Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Atelier Marche respirée Cherré-Au a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude