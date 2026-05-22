Cherré-Au

Bain de forêt Forêt Parents Enfants

Domaine du Haut Buisson Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:15:00

fin : 2026-06-17 17:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Un moment complice et ludique en famille pour découvrir la forêt autrement. .

Domaine du Haut Buisson Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 76 68 07

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English :

L’événement Bain de forêt Forêt Parents Enfants Cherré-Au a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude