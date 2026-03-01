Atelier marque-page Ecran à la diète Chabris
Atelier marque-page Ecran à la diète
Place Albert Boivin Chabris Indre
Les écrans à la diète créé ton marque-page !Familles
Dans le cadre de la semaine écrans à la diète initiée par le Pays de Valençay en Berry, la médiathèque de Chabris propose à 15h aux enfants de 6 à 12 ans de venir créer leur propre marque page. Une après-midi créative et ludique, sans écrans . Un goûter sera offert pouyr prolonger ce moment.
Animation gratuite, sur inscription avant le 20 mars. .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 mediathque@chabris.fr
English :
Screens on a diet create your own bookmark!
