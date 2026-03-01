Atelier marque-page Ecran à la diète

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-03-25

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Les écrans à la diète créé ton marque-page !Familles

Dans le cadre de la semaine écrans à la diète initiée par le Pays de Valençay en Berry, la médiathèque de Chabris propose à 15h aux enfants de 6 à 12 ans de venir créer leur propre marque page. Une après-midi créative et ludique, sans écrans . Un goûter sera offert pouyr prolonger ce moment.

Animation gratuite, sur inscription avant le 20 mars. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 mediathque@chabris.fr

English :

Screens on a diet create your own bookmark!

L’événement Atelier marque-page Ecran à la diète Chabris a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Chabris Pays de Bazelle