Atelier Média-Tech Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Atelier Média-Tech

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Plongez en famille dans l’univers du numérique à l’occasion de la journée Média-Tech à la Médiathèque de Saint-Junien. Pensé pour petits et grands, ce rendez-vous convivial invite à mieux comprendre le monde digital qui nous entoure.

Vous passez du temps sur les réseaux sociaux, mais vous vous interrogez sur leurs usages, leurs pièges ou comment protéger votre vie privée ? Rejoignez cet atelier accessible à tous (y compris aux personnes à mobilité réduite) !

Au programme

– Décryptage des réseaux sociaux comment bien les utiliser ?

– Attention numérique repérez les fake news, les arnaques et protégez vos données.

– Échanges conviviaux pour partager vos expériences et poser vos questions.

Une occasion idéale pour apprendre en s’amusant et repartir avec des outils concrets pour naviguer en toute sécurité.

Gratuit, sur inscription, accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Média-Tech

L’événement Atelier Média-Tech Saint-Junien a été mis à jour le 2026-02-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin