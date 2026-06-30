Informations pratiques

Dannemarie

Atelier Mémoire CCSAL

7 rue de bâle Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-09-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

à partir de la rentrée de septembre 2026, d’autres actions seront proposées (nutrition, sophro, aidance, etc.…).

Un atelier pour apprendre à stimuler sa mémoire dans les activités du quotidien.

Avec l’âge, notre capacité à assimiler de nouvelles informations peut diminuer redonnez du peps à vos neurones grâce à des exercices ludiques et pratiques qui sollicitent les différentes formes de mémoire.

Thématiques abordées compréhension du fonctionnement de la mémoire, repérage des premiers signes d’alerte, dédramatisation des troubles de la mémoire, techniques de mémorisation. .

7 rue de bâle Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 79 43

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English :

Starting with the new school year in September 2026, other activities will be offered (nutrition, sophrology, peer support, etc.).

L’événement Atelier Mémoire CCSAL Dannemarie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau