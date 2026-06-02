Conférence: les viaducs de Dannemarie Dannemarie
Conférence: les viaducs de Dannemarie Dannemarie vendredi 16 octobre 2026.
Dannemarie
Conférence: les viaducs de Dannemarie
43 rue de Bâle Dannemarie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Cette conférence révèle l’importance méconnue des viaducs de Dannemarie dans les stratégies militaires de la Grande Guerre.
Les viaducs de Dannemarie, un enjeu stratégique 1914-1915 est une conférence présentée par Alexandre Berbett, qui explore l’importance stratégique des viaducs de Dannemarie durant les premières années de la Première Guerre mondiale. À travers une analyse historique et militaire, cette intervention met en évidence le rôle essentiel de ces infrastructures dans les opérations, les déplacements de troupes et les enjeux logistiques du conflit dans la région. .
43 rue de Bâle Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 34 32 83
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English :
This lecture reveals the often-overlooked importance of the Dannemarie viaducts in the military strategies of World War I.
L’événement Conférence: les viaducs de Dannemarie Dannemarie a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sundgau
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