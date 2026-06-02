Dannemarie

Conférence: le livre d’or des enfants du siège de Belfort

43 rue de Bâle Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 19:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Cette conférence offre un regard touchant sur l’expérience des enfants pendant le siège de Belfort de 1870-1871.

Le livre d’or des enfants du siège de Belfort de 1870-71 est une conférence animée par Christophe Grudler, qui met en lumière un témoignage exceptionnel de la période du siège de Belfort. À travers l’étude de ce livre d’or, le conférencier retrace le quotidien des enfants confrontés aux épreuves de la guerre et révèle des récits émouvants qui illustrent leur courage, leurs espoirs et leur vécu durant cet épisode marquant de l’histoire. .

43 rue de Bâle Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 34 32 83

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English :

This lecture offers a moving look at the experiences of children during the Siege of Belfort in 1870–1871.

L’événement Conférence: le livre d’or des enfants du siège de Belfort Dannemarie a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sundgau