Dannemarie

Conférence: des stèles, des histoires

43 rue de Bâle Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Cette conférence met en lumière le rôle des stèles comme témoins de l’histoire et gardiennes de la mémoire locale.

Des stèles, des histoires est une conférence animée par Marc Lindecker, consacrée à la découverte des stèles et des récits qu’elles portent à travers le temps. Ces monuments, souvent discrets, témoignent d’événements marquants, de personnages oubliés ou encore de la mémoire collective d’un territoire. À travers leur étude, cette conférence invite le public à mieux comprendre le patrimoine historique local et les histoires humaines qui se cachent derrière ces pierres chargées de mémoire. .

43 rue de Bâle Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 34 32 83

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English :

This conference highlights the role of street signs as witnesses to history and guardians of local memory.

L’événement Conférence: des stèles, des histoires Dannemarie a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sundgau