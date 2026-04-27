Atelier mensuel messe du sauvage Alençon
Atelier mensuel messe du sauvage Alençon dimanche 3 mai 2026.
Alençon
Atelier mensuel messe du sauvage
chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
ATELIER MENSUEL Messe du sauvage
Avec la Cie RED, la danseuse et chorégraphe Julie Bongiovanniproposechaque premier dimanche du mois une Messe du sauvage dans la chapelle désacralisée.
Comme d’habitude, cet atelier mensuel de danse libre est pour les adultes de tous les niveaux et à prix libre. Il est toutefois accessible au préalable sur réservation julie.bongiovanni@gmail.com
De 10h à 12h. .
chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie julie.bongiovanni@gmail.com
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English : Atelier mensuel messe du sauvage
L’événement Atelier mensuel messe du sauvage Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON
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