Alençon

Atelier mensuel messe du sauvage

chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

ATELIER MENSUEL Messe du sauvage

Avec la Cie RED, la danseuse et chorégraphe Julie Bongiovanniproposechaque premier dimanche du mois une Messe du sauvage dans la chapelle désacralisée.

Comme d’habitude, cet atelier mensuel de danse libre est pour les adultes de tous les niveaux et à prix libre. Il est toutefois accessible au préalable sur réservation julie.bongiovanni@gmail.com

De 10h à 12h. .

chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie julie.bongiovanni@gmail.com

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English : Atelier mensuel messe du sauvage

L’événement Atelier mensuel messe du sauvage Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON