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Atelier mensuel messe du sauvage Alençon

Atelier mensuel messe du sauvage Alençon dimanche 3 mai 2026.

Adresse : chemin des Châtelets

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Alençon

Atelier mensuel messe du sauvage

chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :
2026-05-03

ATELIER MENSUEL Messe du sauvage
Avec la Cie RED, la danseuse et chorégraphe Julie Bongiovanniproposechaque premier dimanche du mois une Messe du sauvage dans la chapelle désacralisée.

Comme d’habitude, cet atelier mensuel de danse libre est pour les adultes de tous les niveaux et à prix libre. Il est toutefois accessible au préalable sur réservation julie.bongiovanni@gmail.com

De 10h à 12h.   .

chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie   julie.bongiovanni@gmail.com

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English : Atelier mensuel messe du sauvage

L’événement Atelier mensuel messe du sauvage Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON

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