Atelier Message du futur Rue Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais

Semur-en-Brionnais

Atelier Message du futur

Rue Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Comment un château traverse-t-il les siècles ? Après avoir découvert son histoire, ses transformations et les restaurations qui lui ont permis de résister au temps, les enfants sont invités à imaginer l’avenir du château Saint-Hugues. À travers un dessin et/ou un court message, ils réinventent le château tel qu’il pourrait être dans 100 ans son apparence, ses habitants, ses usages ou encore les nouvelles vies qu’il pourrait accueillir.

Cet atelier créatif et participatif sensibilise les plus jeunes à la notion de temps qui passe et du patrimoine en constante évolution. En imaginant comment le château pourra être préservé, transformé et transmis aux générations futures, ils deviennent à leur tour acteurs de son histoire. Les créations réalisées pourront être exposées ou intégrées à une capsule temporelle symbolique. .

Rue Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 13 57

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English : Atelier Message du futur

L’événement Atelier Message du futur Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)