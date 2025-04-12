Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Atelier Mets et vins, terre et mer

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29 22:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Soirée sur le thème Terre et Mer avec un conseiller expert dégustation issue d’une remarquable œnothèque alsacienne. Inscription obligatoire, places limitées.

Apprenez à marier mets et vins selon des thèmes variés, puis dégustez les produits du jour en choisissant, avec un Conseiller de la Confrérie Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d’Alsace tirés de l’emblématique œnothèque de la Confrérie avec ses 60 000 bouteilles..

Le thème du jour ? Terre et mer.

Un voyage gustatif entre produits de la mer et de la terre, en accords raffinés avec nos vins alsaciens, pour une soirée gastronomique inoubliable. En collaboration avec la Table de Mittelwihr.

Inscription obligatoire. Nombre de places limitées. .

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 84 chancellerie@confrerie-st-etienne.com

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English :

An evening on the theme of Land and Sea with an expert advisor: tasting from a remarkable Alsatian ?nothèque. Registration required, places limited.

L’événement Atelier Mets et vins, terre et mer Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg