Atelier Minecraft Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 14:30 – 17:30

Gratuit : non Jeune Public

Dans le cadre de Biblis en folie et du réaménagement de la médiathèque Luce Courville, un groupe de 10 adolescents sera invité à imaginer une de leurs pièces idéales dans la médiathèque. Pour cela, ils devront choisir, à partir du plan de la médiathèque, leur endroit préféré et le reconstruire à l’intérieur du jeu vidéo. Ils imagineront le mobilier qu’ils aimeraient trouver dans cette espace. L’animateur(trice) leur apprendra à créer ce mobilier au sein de Minecraft en utilisant les ressources disponibles dans le mode créateur. Aux adolescents imaginatifs, enfin, de disposer le mobilier comme ils le souhaitent, pour dessiner leur espace rêvé au sein de la médiathèque. Cet atelier se déroulera en 3h, le samedi 03 octobre de 14h30 à 17h30, dans la salle de travail.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 0240415350 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=biblis-en-folie-atelier-minecraft-avec-laccoord



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