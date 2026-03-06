Atelier mini livre en origami Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Atelier mini livre en origami

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Un atelier pour créer de mini-livres en origami, en boucles d’oreilles

et/ou en marque page, proposé par Marie-Catherine Andro.

Gratuit A partir de 14 ans Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

