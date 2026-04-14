Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo, Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes

Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Mercredi 27 mai, 14h00 Place Lucie et Raymond Aubrac Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Plusieurs fois par semaine, la remorque de La Petite Rennes sillonne les quartiers de la ville. Son objectif ? Proposer des ateliers d’auto-réparation hors-les-murs, gratuits et accessibles à toutes et tous sans rendez-vous.

Le principe est exactement le même qu’à l’atelier : nos salarié·es et bénévoles accompagnent chacun·e dans la réparation de son vélo avec des conseils, les outils adaptés et les pièces détachées issues du réemploi.

Ces ateliers sont essentiellement à destination des habitant·e·s des quartiers politiques de la ville de Rennes (Maurepas, le Blosne, Bréquigny, Cleunay, Villejean).

Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac, 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez réparer ou entretenir votre vélo gratuitement avec l’accompagnement d’un.e animateur.ice-technicien.ne diplômé.e atelier atelier mobile

La Petite Rennes