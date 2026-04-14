Atelier Mocktails de couleurs La Friche Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Atelier Mocktails de couleurs

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Retrouvez 1 samedi par mois des ateliers d’aquarelle. Ce jour, participez à l’atelier intitulé Mocktails de couleurs .

Initiation à l’aquarelle dans une ambiance décontractée Adultes uniquement. Aucun niveau requis, 10 places max par atelier (sur réservation). Matériel fourni. .

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine gerezikolore@gmail.com

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English : Atelier Mocktails de couleurs

L’événement Atelier Mocktails de couleurs Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn