Atelier Mocktails de couleurs La Friche Oloron-Sainte-Marie
Atelier Mocktails de couleurs La Friche Oloron-Sainte-Marie samedi 29 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Atelier Mocktails de couleurs
La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Retrouvez 1 samedi par mois des ateliers d’aquarelle. Ce jour, participez à l’atelier intitulé Mocktails de couleurs .
Initiation à l’aquarelle dans une ambiance décontractée Adultes uniquement. Aucun niveau requis, 10 places max par atelier (sur réservation). Matériel fourni. .
La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine gerezikolore@gmail.com
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English : Atelier Mocktails de couleurs
L’événement Atelier Mocktails de couleurs Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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