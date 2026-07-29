Informations pratiques

Larrau

Atelier modelage argile

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27 12:30:00

Date(s) :

2026-10-27

Découvrez le travail de l’argile comme une expérience sensorielle et accessible à tous à Iraty, en Soule.

Raphaëelle Daguier propose des ateliers de modelage pensés comme des moments de partage, de créativité et de reconnexion à la matière. Ces pauses créatives sont idéales pour vivre un moment ludique en famille, avec des enfants, ou simplement pour s’accorder un temps de détente, de liberté et de connexion à soi et à son environnement. À partir de 8 ans. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Atelier modelage argile

L’événement Atelier modelage argile Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque