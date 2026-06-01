Atelier Modelage Empreintes Végétales Camping de la Forêt Levier
Atelier Modelage Empreintes Végétales Camping de la Forêt Levier lundi 22 juin 2026.
Levier
Atelier Modelage Empreintes Végétales
Camping de la Forêt 33 Route de Septfontaine Levier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:30:00
fin : 2026-07-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Animé par Peggy ERRAKI- Atelier Retour à la Terre-
Une parenthèse créative au cœur de la nature et de la forêt.
Créez une pièce unique à partir de l’empreinte d’une feuille ou d’une fleur de votre choix.
Un moment créatif, ludique et apaisant pour petits et grands.
Infos pratiques:
Groupe de 6 personnes maximun
Matériel fourni
Accessible à tous et sur inscription auprès du camping .
Camping de la Forêt 33 Route de Septfontaine Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 53 46
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English : Atelier Modelage Empreintes Végétales
L’événement Atelier Modelage Empreintes Végétales Levier a été mis à jour le 2026-06-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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