Atelier Modelage Empreintes Végétales Camping de la Forêt Levier lundi 22 juin 2026.

Levier

Atelier Modelage Empreintes Végétales

Camping de la Forêt 33 Route de Septfontaine Levier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 09:30:00

fin : 2026-07-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Animé par Peggy ERRAKI- Atelier Retour à la Terre-

Une parenthèse créative au cœur de la nature et de la forêt.

Créez une pièce unique à partir de l’empreinte d’une feuille ou d’une fleur de votre choix.

Un moment créatif, ludique et apaisant pour petits et grands.

Infos pratiques:

Groupe de 6 personnes maximun

Matériel fourni

Accessible à tous et sur inscription auprès du camping .

Camping de la Forêt 33 Route de Septfontaine Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 53 46

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English : Atelier Modelage Empreintes Végétales

L’événement Atelier Modelage Empreintes Végétales Levier a été mis à jour le 2026-06-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)