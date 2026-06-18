Marché de producteurs Route de Septfontaine Levier

Levier

Marché de producteurs

Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Cette année, pas besoin de courir les environs pour découvrir les produits de notre région ce sont eux qui viennent à vous.

Tous les lundis à partir de 18h, du 06/07/2026 au 24/08/2026, retrouvez notre marché de producteurs au Camping de la Forêt.

Venez l’esprit léger et le cabas vide ! C’est l’occasion idéale de consommer local et de ramener un petit bout de notre région dans vos valises.

On vous attend nombreux pour partager ce moment de convivialité ! .

Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 53 46

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Levier a été mis à jour le 2026-06-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)