Atelier modelage enfants/adolescents Atelier milocéramique Vic-sous-Thil
mercredi 8 juillet 2026 · Atelier milocéramique · Vic-sous-Thil
Informations pratiques
Vic-sous-Thil
Atelier modelage enfants/adolescents
Atelier milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26
Delphine et Vincent animent un atelier modelage pour les jeunes de 6 à 14 ans.
Réservation obligatoire, places limitées .
Atelier milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 28 25 97 miloceramique21@gmail.com
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English : Atelier modelage enfants/adolescents
L’événement Atelier modelage enfants/adolescents Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois