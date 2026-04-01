Atelier modelage histoire à modeler Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier modelage histoire à modeler Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places jeudi 9 avril 2026.
Saint-Hilaire-les-Places
Atelier modelage histoire à modeler
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 10:30:00
fin : 2026-04-09 11:30:00
Date(s) :
2026-04-09
D’abord, on lit l’histoire… Ensuite, on malaxe, on façonne, et hop une boule d’argile devient ton chef-d’œuvre ! À partir de 3 ans. .
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier modelage histoire à modeler
L’événement Atelier modelage histoire à modeler Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Saint-Hilaire-les-Places (Haute-Vienne)
- Les monstres rigolos Saint-Hilaire-les-Places 9 avril 2026
- Atelier modelage thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places 10 avril 2026
- Atelier modelage silence, on tourne ! Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places 13 avril 2026
- Boucle vélo Richard Coeur de Lion Ouest étape 4 Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne 1 mai 2026
- Etape 4 De Saint-Hilaire-les-Places à Châlus Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne 1 mai 2026