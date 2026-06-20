Atelier modelage Saint-Just
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Atelier modelage
10 Allée des Cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez-vous initier au modelage céramique avec l’Atelier LAC (Plessé 44), une pratique ludique et familiale qui vous permettra de façonner à la main une pièce unique qui sera ensuite cuite et émaillée.
Nous travaillerons ensemble les techniques d’ornement, décoration de la pièce en dialogue avec les pièces de l’exposition en cours.
Un moment ludique, sensoriel et convivial en partenariat avec l’Atelier LAC, atelier de céramique à Plessé (44)
À partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Redon. .
10 Allée des Cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 36 53
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English :
L’événement Atelier modelage Saint-Just a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DE REDON
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