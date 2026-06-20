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AGENDA · Saint-Just

Atelier modelage Saint-Just

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Just

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
10 Allée des Cerisiers
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Just

Atelier modelage

10 Allée des Cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Venez-vous initier au modelage céramique avec l’Atelier LAC (Plessé 44), une pratique ludique et familiale qui vous permettra de façonner à la main une pièce unique qui sera ensuite cuite et émaillée.
Nous travaillerons ensemble les techniques d’ornement, décoration de la pièce en dialogue avec les pièces de l’exposition en cours.

Un moment ludique, sensoriel et convivial en partenariat avec l’Atelier LAC, atelier de céramique à Plessé (44)

À partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Redon.   .

10 Allée des Cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 36 53 

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English :

L’événement Atelier modelage Saint-Just a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DE REDON

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