Informations pratiques

Saint-Just

La danse traditionnelle en Bretagne une société en mouvement(s)

Maison Mégalithes et Landes Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-04

Ridées, pilé-menus et autres passe-pieds ont durant des siècles rythmé la vie de la communauté rurale en Bretagne. Ces pratiques séculaires toujours en mouvements sont tour à tour influencées par les pratiques aristocratiques ou bourgeoises avant que d’autres acteurs ne s’avancent au pas d’une société bouleversée par les grands mouvements historiques tels que la révolution industrielle ou l’exode rural.

Cette exposition créée en partenariat avec le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine revient sur ces évènements au travers de vidéos, photos et de textes explicatifs se focalisant tout particulièrement sur le Pays de Redon. .

Maison Mégalithes et Landes Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 36 53

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English :

L’événement La danse traditionnelle en Bretagne une société en mouvement(s) Saint-Just a été mis à jour le 2026-06-20 par OT PAYS DE REDON