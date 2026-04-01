Atelier modelage thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier modelage thème libre Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places vendredi 10 avril 2026.
Saint-Hilaire-les-Places
Atelier modelage thème libre
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:30:00
fin : 2026-04-10 12:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Que vous soyez seul, en famille, petit ou grand, nos médiateurs vous guident avec passion pour façonner des pièces uniques. Laissez-vous porter par la douceur de la terre, libérer votre imagination et savourer le plaisir de créer. Une expérience sensorielle et artistique, où chaque geste devient source de fierté. À partir de 6 ans. .
Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr
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English : Atelier modelage thème libre
L’événement Atelier modelage thème libre Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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