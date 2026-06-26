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Atelier Moki Moki Place du Barry Pontacq

samedi 4 juillet 2026 · Place du Barry · Pontacq

Atelier Moki Moki Place du Barry Pontacq

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Barry
Adresse
Fabrique et Compagnie
Ville
64530 Pontacq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
40 40 Tarif réduit

Pontacq

Atelier Moki Moki

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 15:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Le premier temps consistera à découvrir le guide de pliage pour assembler un mini Moki Moki CHAT . Les participants s’entraineront à l’aide du kit de découverte puis seront aidés pour réalisation de l’assemblage du Moki Moki. La durée estimative de l’assemblage complet est de 2h30 selon l’avancée du montage les participants pourront finaliser leur Moki Moki chez eux. Pour adulte ou ado dès 14 ans, duo adulte enfant 9+ . Inscriptions sur place ou en ligne.   .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier Moki Moki

L’événement Atelier Moki Moki Pontacq a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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