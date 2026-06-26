Atelier photo le cadrage Place du Barry Pontacq

Pontacq

Atelier photo le cadrage

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Cyril vous montrera les bases du cadrage, puis vous testerez avec votre appareil ou votre téléphone objectif bien remplir une photo pour qu’elle fasse passer le message souhaité. Accessible aux débutants ! Pour adulte et ado. Inscriptions sur place ou en ligne. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier photo le cadrage

L’événement Atelier photo le cadrage Pontacq a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran