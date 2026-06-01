Atelier « mon mini-jardin en terrarium » avec La Maison du Paysan 6 et 7 juin Ecomusée de Marie-Galante Guadeloupe

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Création d’un petit terrarium décoratif, découverte du cycle de l’eau, des plantes et du jardinage en miniature.

Duo 1 parent / 1 enfant (entre 6 et 12ans)

Les participants sont invités à créer leur propre petit jardin dans un contenant transparent à travers cet atelier ludique et créatif. Ils découvriront les besoins des plantes, le rôle de l’eau et de la terre ainsi que le fonctionnement d’un mini écosystème. Chaque participant repartira avec son terrarium personnalisé et des conseils simples pour en prendre soin à la maison.

Places limitées

Inscription obligatoire au 0690 40 94 41

Ecomusée de Marie-Galante Habitation Murat Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 0590974868 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090694548276 [{« type »: « phone », « value »: « 0690 40 94 41 »}]

Création d’un petit terrarium décoratif et découverte du cycle de l’eau, des plantes et du jardinage en miniature.

©La Maison du Paysan