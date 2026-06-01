Jeu de piste et quizz sur la flore de l’habitation Murat et des Antilles, Ecomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg
Jeu de piste et quizz sur la flore de l’habitation Murat et des Antilles, Ecomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg samedi 6 juin 2026.
Jeu de piste et quizz sur la flore de l’habitation Murat et des Antilles 6 et 7 juin Ecomusée de Marie-Galante Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Jeu de piste et quizz pour mieux connaître ou découvrir la flore de l’Habitation Murat et des Antilles.
Ecomusée de Marie-Galante Habitation Murat Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 0590974868 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090694548276
Jeux de piste, quizz sur la faune de l’habitation Murat sur le thème de la vue.
© Ecomusée de Marie-Galante
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