Jeu de piste et quizz sur la flore de l’habitation Murat et des Antilles, Ecomusée de Marie-Galante, Grand-Bourg

Jeu de piste et quizz sur la flore de l’habitation Murat et des Antilles 6 et 7 juin Ecomusée de Marie-Galante Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jeu de piste et quizz pour mieux connaître ou découvrir la flore de l’Habitation Murat et des Antilles.

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Jeux de piste, quizz sur la faune de l’habitation Murat sur le thème de la vue.

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