ATELIER MOSAÏQUE ADULTE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE Saint-Bertrand-de-Comminges

ATELIER MOSAÏQUE ADULTE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE Les Oums Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-11 2026-08-08 2026-10-24 2026-11-21

Stage de 6 heures pour adultes, débutants ou initiés.

Différents projets et matériaux à découvrir avec un thème différent à chaque séance.

Groupe limité à 5 personnes. .

English :

6-hour workshop for adults, beginners or initiated.

Different projects and materials to discover, with a different theme at each session.

