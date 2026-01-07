ATELIER MOSAÏQUE ADULTE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE Saint-Bertrand-de-Comminges
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-11 2026-08-08 2026-10-24 2026-11-21
Stage de 6 heures pour adultes, débutants ou initiés.
Différents projets et matériaux à découvrir avec un thème différent à chaque séance.
Groupe limité à 5 personnes. .
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE Les Oums Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie alexandra.reuss@hotmail.com
English :
6-hour workshop for adults, beginners or initiated.
Different projects and materials to discover, with a different theme at each session.
