Visite du site antique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges
Visite du site antique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
Visite du site antique
Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Rendez-vous à l’entrée du grand parking au pied de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges pour découvrir les monuments antiques de Lugdunum Convenae.
Gratuit, sur réservation (places limitées)
Durée 45 min
Visite annulée en cas de pluie
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Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
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English :
Meet at the entrance to the large parking lot at the foot of the upper town of Saint-Bertrand-de-Comminges to discover the ancient monuments of Lugdunum Convenae.
Free, booking required (places are limited)
Duration: 45 min
Visit cancelled in case of rain
L’événement Visite du site antique Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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