Visite du site antique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-Comminges

Visite du site antique

Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Rendez-vous à l’entrée du grand parking au pied de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges pour découvrir les monuments antiques de Lugdunum Convenae.

Gratuit, sur réservation (places limitées)

Durée 45 min

Visite annulée en cas de pluie

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Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

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English :

Meet at the entrance to the large parking lot at the foot of the upper town of Saint-Bertrand-de-Comminges to discover the ancient monuments of Lugdunum Convenae.

Free, booking required (places are limited)

Duration: 45 min

Visit cancelled in case of rain

L’événement Visite du site antique Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65