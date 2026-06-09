Atelier Mosaïque de cuir Cité du Cuir Saint-Junien
Atelier Mosaïque de cuir Cité du Cuir Saint-Junien dimanche 28 juin 2026.
Saint-Junien
Atelier Mosaïque de cuir
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Les participants découvrent et manipulent différents cuirs (couleurs, grains, tannages). Après avoir dessiné un motif simple, ils réalisent les étapes de découpe et d’assemblage pour créer des motifs marquetés (3 sous-verres ou sous-tasses). L’atelier s’adresse à un public à l’aise avec les travaux manuels minutieux. .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 78 68
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English : Atelier Mosaïque de cuir
L’événement Atelier Mosaïque de cuir Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin
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