Atelier Mosaïque de cuir Cité du Cuir Saint-Junien

Saint-Junien

Atelier Mosaïque de cuir

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les participants découvrent et manipulent différents cuirs (couleurs, grains, tannages). Après avoir dessiné un motif simple, ils réalisent les étapes de découpe et d’assemblage pour créer des motifs marquetés (3 sous-verres ou sous-tasses). L’atelier s’adresse à un public à l’aise avec les travaux manuels minutieux. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 78 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mosaïque de cuir

L’événement Atelier Mosaïque de cuir Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin