Atelier motricité libre Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Parthenay

Atelier motricité libre

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 11:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Envie de vivre une parenthèse avec votre (vos) enfant(s) ou petit (s) enfant(s) le temps d’un instant ?

Dans une salle dédiée aux tout-petits, venez profiter de ce moment privilégié permettant l’exploration et la découverte grâce à différents espaces adaptés. Vous seront proposés un espace cocooning favorisant différentes découvertes sensorielles, différents jeux permettant des constructions épatantes, et bien d’autres surprises permettant aux enfants d’explorer librement leur espace.

-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans

-Sur inscription .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Atelier motricité libre

L’événement Atelier motricité libre Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine