Prix des lecteurs LEC présentation de la sélection Médiathèque Parthenay Parthenay

Parthenay

Prix des lecteurs LEC présentation de la sélection

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Depuis plus de 10 ans, la médiathèque de Parthenay participe au prix des lecteurs du festival des Littératures Européennes de Cognac.

Le principe chaque année, le LEC met un pays européen à l’honneur, et nous fait découvrir sa littérature. Chaque participant s’engage à lire les 4 romans contemporains sélectionnés, et vote pour son préféré lors d’une rencontre au cours de laquelle les échanges sont riches et parfois déterminants ! En 2026, en route pour la Pologne !

Vos bibliothécaires vous présentent la sélection 2026 autour d’un café !

Sur inscription .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Prix des lecteurs LEC présentation de la sélection

L’événement Prix des lecteurs LEC présentation de la sélection Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine