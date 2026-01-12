Conférence Comment la Bible a-t-elle été écrite ? Cinéma Le Foyer Parthenay

Conférence Comment la Bible a-t-elle été écrite ?

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Selon de nombreux chercheurs, la Bible aurait été écrite en 1200 avant Jésus-Christ et à la fin du premier siècle après Jésus-Christ. D’abord transmise oralement, ensuite retranscrite, puis regroupée en différents livres que la conférence nous démontrera.

Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

