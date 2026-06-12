Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER MUSIQUE Cessenon-sur-Orb

ATELIER MUSIQUE Cessenon-sur-Orb vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 8 rue des Saignes

Ville : 34460 Cessenon-sur-Orb

Département : Hérault

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Cessenon-sur-Orb

ATELIER MUSIQUE

8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Atelier musique et soirée jazz
Atelier musique et soirée jazz à la médiathèque.   .

8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 38 47 56  mediatheque.cessenon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music workshop and jazz night

L’événement ATELIER MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

À voir aussi à Cessenon-sur-Orb (Hérault)