Cessenon-sur-Orb

ATELIER MUSIQUE

8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Atelier musique et soirée jazz

Atelier musique et soirée jazz à la médiathèque. .

8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 38 47 56 mediatheque.cessenon@orange.fr

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English :

Music workshop and jazz night

L’événement ATELIER MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN