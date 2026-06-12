ATELIER MUSIQUE Cessenon-sur-Orb
ATELIER MUSIQUE Cessenon-sur-Orb vendredi 10 juillet 2026.
Cessenon-sur-Orb
ATELIER MUSIQUE
8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Atelier musique et soirée jazz
Atelier musique et soirée jazz à la médiathèque. .
8 rue des Saignes Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 38 47 56 mediatheque.cessenon@orange.fr
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English :
Music workshop and jazz night
L’événement ATELIER MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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