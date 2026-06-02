Atelier Nature Impression Végétale Maison des Sources Mauléon-Barousse
Atelier Nature Impression Végétale Maison des Sources Mauléon-Barousse mercredi 29 juillet 2026.
Mauléon-Barousse
Atelier Nature Impression Végétale
Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez une technique de teinture végétale simple, apprenez à reconnaitre certaines plantes et imprimez des motifs végétaux sur du tissu ou du papier.
Tarif 10€/personne
Réservations au 05.62.39.23.85 ou maison-des-sources@oranges.fr
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Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Discover a simple plant dyeing technique, learn to recognize certain plants and print plant motifs on fabric or paper.
Price: ?10/person
Bookings on 05.62.39.23.85 or maison-des-sources@oranges.fr
L’événement Atelier Nature Impression Végétale Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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