Le Conquet

Atelier nature sculpture sur bois Pistage

1 La Vallée Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Atelier sculpture sur bois au couteau pour apprendre à manier un couteau en sécurité; entre temps de pratique et temps de balade pour découvrir le milieu qui nous entoure et partir à la rencontre de ses habitants à travers le pistage. .

1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

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English :

L’événement Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT IROISE BRETAGNE