Atelier Nature sculpture sur bois Pistage Locquirec mercredi 11 mars 2026.
Locquirec Finistère
Début : 2026-03-11 14:00:00
fin : 2026-03-11 16:00:00
2026-03-11 2026-03-25
Venez assister à un atelier de sculpture sur bois au couteau pour apprendre à manier un couteau en sécurité. L’après-midi sera ponctuées de temps de pratiques et de temps de balades pour découvrir le milieu qui nous entoure et partir à la rencontre de ces habitants à travers le pistage.
Atelier pour parent et enfant, à partir de 5 ans. .
Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
English : Atelier Nature sculpture sur bois Pistage
