Atelier Nature sculpture sur bois Pistage

Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-25

Venez assister à un atelier de sculpture sur bois au couteau pour apprendre à manier un couteau en sécurité. L’après-midi sera ponctuées de temps de pratiques et de temps de balades pour découvrir le milieu qui nous entoure et partir à la rencontre de ces habitants à travers le pistage.

Atelier pour parent et enfant, à partir de 5 ans. .

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Nature sculpture sur bois Pistage

L’événement Atelier Nature sculpture sur bois Pistage Locquirec a été mis à jour le 2026-03-03 par OT BAIE DE MORLAIX