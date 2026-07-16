Atelier Noctatype, Centre social Breteuil, Breteuil

Informations pratiques

Atelier Noctatype Lundi 27 juillet, 14h00 Centre social Breteuil Oise

Apolline Grivelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00

Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit

Avec deux groupes d’enfants du centre de loisir

Centre social Breteuil breteuil Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France

Arts plastiques

Image Apolline Grivelet