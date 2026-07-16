AGENDA · Breteuil
Atelier Noctatype, Centre social Breteuil, Breteuil
lundi 27 juillet 2026 · Centre social Breteuil · Breteuil
Informations pratiques
Atelier Noctatype Lundi 27 juillet, 14h00 Centre social Breteuil Oise
Apolline Grivelet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00
Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit
Avec deux groupes d’enfants du centre de loisir
Centre social Breteuil breteuil Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France
Arts plastiques
Image Apolline Grivelet
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