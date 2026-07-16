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AGENDA · Breteuil

Atelier Noctatype, Centre social Breteuil, Breteuil

lundi 27 juillet 2026 · Centre social Breteuil · Breteuil

Atelier Noctatype, Centre social Breteuil, Breteuil

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Centre social Breteuil
Adresse
breteuil
Ville
60120 Breteuil
Département
Oise
Tarif
Apolline Grivelet

Atelier Noctatype Lundi 27 juillet, 14h00 Centre social Breteuil Oise

Apolline Grivelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T17:00:00+02:00

Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit
Avec deux groupes d’enfants du centre de loisir

Centre social Breteuil breteuil Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France
Arts plastiques

Image Apolline Grivelet

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