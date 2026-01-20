Informations pratiques

Lièpvre

Atelier Nourrir les oiseaux en hiver

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Learn with your family how to prepare the right foods to help birds get through the winter.

De nombreux oiseaux peuplent nos cours et nos jardins. L’hiver arrive et avec lui, le froid, le gel et la neige qui compliquent la vie des oiseaux. Les nourrir, c’est leur apporter un petit coup de pouce pour qu’ils puissent mieux supporter cette saison. Mais attention, pour bien les nourrir, il y a quelques règles à connaître.

Cet atelier vous permettra d’apprendre comment fabriquer en famille des aliments qui conviennent aux oiseaux en hiver et qui leur apportent l’énergie nécessaire pour se protéger efficacement du froid. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

Learn with your family how to prepare the right foods to help birds get through the winter.

L’événement Atelier Nourrir les oiseaux en hiver Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent