Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Mairie, Place de l’Hôtel de ville Couches
jeudi 15 octobre 2026 · Mairie, Place de l'Hôtel de ville · Couches
Informations pratiques
Couches
Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir
Mairie, Place de l’Hôtel de ville Espace France services Couches Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 14:30:00
fin : 2026-10-15 16:30:00
Date(s) :
2026-10-15
Lors de cet atelier, découvrez les réflexes essentiels pour reconnaître les tentatives d’escroquerie et protéger vos données personnelles. .
Mairie, Place de l’Hôtel de ville Espace France services Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir
L’événement Atelier numérique Arnaques et spams comment les reconnaître et s’en prémunir Couches a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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