Présentation des études archéologiques menées sur le Prieuré Saint-Georges de Couches, Prieuré Saint-Georges, Couches

Informations pratiques

Présentation des études archéologiques menées sur le Prieuré Saint-Georges de Couches Dimanche 20 septembre, 16h00 Prieuré Saint-Georges Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plusieurs études archéologiques ont été menées sur ce Prieuré recontruit au XVème siècle mais dont les origines remontent, au moins, au VIII siècle. Les dernires ont été menées, entre 2019 et 2025, par Mme Balcon-Berry, archéologue et Maitre de Conférences à Sorbonne Université, avec la participation de ses étudiants.

Ce sont les résultats de ces différentes études qui seront présenté par Mme Balcon-Berry lors d’une conférence où chacun des participants pourra faire préciser les points qui les intéressent.

Prieuré Saint-Georges 3 place de la République, 71490 Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 11 39 63 02 Le monument se trouve au centre de Couches, à coté de la mairie | Accès par la D978 (Chalon sur Saône – Autun) et par la D1 (Nolay – Le Creusot).

Plusieurs études archéologiques ont été menées sur ce Prieuré recontruit au xvème siècle mais dont les origines remontent, au moins, au VIII siècle. Les dernires ont été menées, entre 2019 et 2025, à…

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