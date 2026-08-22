Atelier d’information comment adapter son logement ? Couches
jeudi 8 octobre 2026 · Couches
Informations pratiques
Couches
Atelier d’information comment adapter son logement ?
Place de l’hôtel de ville Couches Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 16:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Dans le cadre du Pacte Territorial France Rénov’, le pôle Habitat du Grand Autunois Morvan propose, en partenariat avec l’association AILES, une permanence dans le camion aménagé AILES à Couches.
Véritable logement mobile de 35 m², le camion permet de découvrir, de manière concrète et interactive, différentes solutions pour adapter son logement aux besoins de chacun aménagement de la salle de bains, sécurisation des déplacements, aides techniques, équipements facilitant le quotidien ou encore solutions domotiques.
L’animateur de l’association AILES sera présent pour échanger avec les habitants, répondre à leurs questions et les informer sur les solutions d’adaptation de l’habitat. Des démonstrations gratuites permettront également de voir, essayer et tester différents équipements.
Que vous soyez directement concerné par une situation de handicap ou une perte d’autonomie, aidant ou professionnel intervenant à domicile, venez découvrir les possibilités pour rendre votre logement plus confortable, plus accessible et mieux adapté à vos besoins.
La permanence aura lieu place de l’hôtel de ville à Couches.
Service gratuit, neutre et indépendant. .
Place de l’hôtel de ville Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 morgane.deligia@grandautunoismorvan.fr
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English : Atelier d’information comment adapter son logement ?
L’événement Atelier d’information comment adapter son logement ? Couches a été mis à jour le 2026-08-22 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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