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Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Mairie, place de l’Hôtel de ville Couches

jeudi 10 décembre 2026 · Mairie, place de l'Hôtel de ville · Couches

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Mairie, place de l'Hôtel de ville
Adresse
Espace France services
Ville
71490 Couches
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Couches

Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

Mairie, place de l’Hôtel de ville Espace France services Couches Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 15:00:00
fin : 2026-12-10 17:00:00

Date(s) :
2026-12-10

Une question sur votre ordinateur ou votre smartphone ?
Que vous rencontriez un problème, souhaitiez apprendre une nouvelle fonctionnalité ou simplement gagner en autonomie, cet atelier est fait pour vous !   .

Mairie, place de l’Hôtel de ville Espace France services Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

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English : Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

L’événement Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Couches a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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